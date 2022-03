10 najlepszych seriali z absurdalnym humorem. Nie zawsze zrozumiesz, co się dzieje, ale śmiejesz się i to powinno wystarczyć

Choć poczucie humoru to kwestia indywidualna, to niektóre formy komizmu są bardziej nietypowe niż inne. Te seriale zachwycą cię żartami, których nie usłyszysz w najpopularniejszych sitcomach, niektóre są makabryczne, inne mroczne, a niektóre po prostu absurdalne.

#10 seriali z absurdalnym poczuciem humoru

Jeśli masz dość popularnych sitcomów w rodzaju "Przyjaciół" i chcesz zrobić sobie przerwę od przewidywalnych żartów, mamy dla ciebie kilka alternatywnych propozycji. Oglądając proponowane przez nas seriale, co prawda nie zawsze rozumiesz, co się dzieje, ale śmiejesz się i to ci powinno wystarczyć.

Na naszej liście znajdziesz serial o piracie, który jest dżentelmenem i pomaga Czarnobrodemu przejść przez kryzys wieku średniego (mowa o serialu "Nasza bandera znaczy śmierć, który niedawno zadebiutował na HBO Max) lub taki o wampirach, które jeszcze nie nauczyły się bycia tak cool, jak wampiry ze "Zmierzchu"... Mroczne tematy w rodzaju opowieści o kobietach, które uciekły z sekty religijnej, też mogą być materiałem na świetną komedię (udowadnia to serial "Unbreakable Kimmy Schmidt". Podobnie serial o nastolatkach z konserwatywnego katolickiego liceum (Derry Girls).

Polecamy też parodie horrorów czy seriali kryminalnych, a także klasyki absurdalnego poczucia humoru, jak "Latający cyrk Monty Pythona" czy "Kidding". Te seriale obejrzyj na najpopularniejszych platformach streamingowych, takich jak Netflix czy HBO Max.

Zajrzyj do naszej galerii, żeby poznać wszystkie propozycje najzabawniejszych seriali z absurdalnym poczuciem humoru!

