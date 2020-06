"13 powodów". Deaken Bluman, czyli Winston Williams z serialu Netflixa. Poznajcie bliżej aktora, który zagrał chłopaka Monty'ego!

Deaken Bluman to młody aktor, który zagrał Winstona, chłopaka Monty'ego z serialu "13 powodów" Netflixa. Postać Blumana w 4. sezonie "13 powodów" została mocno rozbudowana, a on sam skupił na sobie niemal całą uwagę widowni. To dobry moment, aby przyjrzeć mu się bliżej. Poznajcie Deakena Blumana!

Deaken Bluman - kim jest, ile ma lat?

Deaken Bluman to amerykański aktor znany najbardziej z roli Winstona z "13 powodów". Urodził się 2 stycznia 1996 r. w Sun City w Kalifornii. Oprócz roli w serialowym hicie Netflixa, Deaken Bluman zagrał w takich produkcjach jak: "First Love", "Fall Into Me", "Americana" i The Lion's Den".

Deaken Bluman w serialu "13 powodów"

Deaken Bluman jako Winston Williams pojawił się po raz pierwszy w 3. sezonie "13 powodów". Widzowie poznali go jako zamożnego nastolatka uczęszczającego do Hillcrest. W 4. sezonie chłopak przenosi się do liceum Liberty, aby odkryć prawdę o śmierci Bryce'a Walkera, a tym samym pomóc w oczyszczeniu z zarzutów Monty'ego de la Cruz.

Niebezpieczny sekret i koszmarnie trudne dylematy w 4. sezonie. Co wydarzy się w finałowych odcinkach?Zobacz więcej

Deaken Bluman ma żonę

W przeciwieństwie do swojego bohatera z "13 powodów", Deaken Bluman nie jest gejem. Młody aktor w 2018 roku ożenił się. Jego wybranką jest Szwedka Elin Bluman. Para mieszka obecnie w Los Angeles.

Czy rola w serialu "13 powodów" otworzy Deakenowi Blumanowi drzwi do wielkiej kariery? Tego mu życzymy!