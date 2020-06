"13 powodów". Miles Heizer i Connor Jessup z "Locke & Key" są parą!

Miles Heizer z "13 powodów" i Connor Jessup z "Locke & Key" są razem. Panowie chętnie dzielą się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Oto niektóre z nich!

26-letni Miles Heizer znany jest najbardziej z roli Alexa z "13 powodów". Młody aktor nie ukrywa swojej orientacji. W Walentynki zakomunikował swoim fanom, że spotyka się obecnie z innym gwiazdorem Netflixa, Connorem Jessup'em z serialu "Locke & Key".

Panowie chętnie dzielą się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Connor Jessup w jednym z wywiadów przyznał nawet, że to Miles zainspirował go do publicznego przyznania się, że jestem gejem.

Pomógł mi w podjęciu decyzji o "wyjściu z szafy". Kiedy jesteś szczęśliwy, chcesz być szczęśliwy publicznie, i to sprawiło, że pomyślałem swoim życiu w sposób, którego wcześniej unikałem. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na coming out - powiedział w rozmowie z magazynem Attitude Connor Jessup.

Miles Heizer z "13 powodów" i Connor Jessup z "Locke & Key" tworzą udany związek. Ich zdjęcia znajdziesz w galerii.