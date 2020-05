"13 powodów". Niebezpieczny sekret i koszmarnie trudne dylematy w 4. sezonie. Co wydarzy się w finałowych odcinkach?

W sezonie finałowym uczniowie ostatniej klasy liceum Liberty przygotowują się do ukończenia szkoły. Jednak zanim się pożegnają, będą musieli utrzymać w tajemnicy niebezpieczny sekret i zmierzyć się z koszmarnie trudnymi dylematami, które mogą zadecydować o ich przyszłości.

Motywem przewodnim 4. sezonu będzie przetrwanie, które pokazane zostanie m.in. na przykładzie Claya Jensena. Nastolatek z pomocą terapeuty będzie próbował uporać się z lękami, żalem i depresją.

Wiadomo, że 4. sezon "13 powodów" będzie krótszy. Finałowa seria liczy tylko 10 odcinków. Twórcy nie chcieli się kurczowo trzymać tytułowej liczby. Showrunner serialu w rozmowie z Entertainment Weekly wyznał, że skrócenie finału służy opowieści.

"13 powodów" zaczęło się od samobójstwa, ale w 4. sezonie twórcy starali się dać widzom nadzieję i wyprowadzić historię z "mroku".

Staraliśmy się zakończyć go nutką nadziei, zasłużoną, ale nie wymuszoną [...] Jestem niesamowicie dumny z naszego finału. Myślę, że jest bardzo wyjątkowy. To będzie też wielki finał, więc nawet jeśli ludzie nie będą z niego zadowoleni, to przynajmniej nie będą mogli powiedzieć, że byliśmy skąpi. - dodał Brian Yorkey.