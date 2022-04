18 polskich produkcji już wkrótce na Netflix! O czym będą? Borys Szyc w ekranizacji Remigiusza Mroza, Arkadiusz Jakubik w serialu na podstawie powieści Jakuba Żulczyka!

Zapowiadając aż 18 nowych polskich produkcji, Netflix stawia na różnorodność gatunków wśród lokalnych historii, które zaciekawią obecnych fanów i nowych widzów. Najpierw zobaczymy głośne "Poskromienie złośnicy", kontynuację najpopularniejszego polskiego filmu na Netfliksie, "365 Dni: Ten dzień", a także serial kryminalny "Zachowaj spokój". W kolejnych miesiącach Netflix dostarczy jeszcze więcej emocji. Zobaczymy długo oczekiwane produkcje jak "Królowa" czy "Wielka woda", ekranizacje bestsellerów, m.in. pokochanej przez pokolenia powieści "Pan Samochodzik i Templariusze" czy "Detektyw Forst" na podstawie twórczości Remigiusza Mroza. Głośno będzie o filmie "HELLHOLE", polskim horrorze o młodym milicjancie, który, udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Warto też czekać na opowieść o losach niezłomnych polskich himalaistów, "Broad Peak" oraz film katastroficzny "The Hive".

Dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych CEE w Netflix Anna Nagler z dumą wypowiada się o zapowiadanych polskich produkcjach:

Polskie produkcje poruszają widownię na całym świecie: wzruszają, bawią, fascynują i zachęcają do rozmowy. Nadchodzące miesiące to czas filmowych i serialowych premier, które dotykają rozmaitych tematów i reprezentują odmienne gatunki, konwencje i style filmowe. Dzięki temu trafiają w różnorodne gusta zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Cieszymy się z tego, jak się rozwijamy i jednocześnie szykujemy się do realizacji kolejnych inspirujących projektów.