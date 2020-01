"1800 gramów". Grubson opowiada o swoim aktorskim debiucie! Powstanie film na podstawie jego książki?

Grubson za sprawą filmu "1800 gramów" zaliczył swój aktorski debiut, chociaż oczywiście obycia z kamerą odmówić mu nie można, w końcu na swoim koncie ma sporą liczbę teledysków. Jednak film to zupełnie coś innego, o czym Grubson mówi bez ogródek.

Szczerze? To zupełnie coś innego niż teledyski. Kiedyś próbowaliśmy kręcić jakieś amatorskie filmy, ale to też nie to.