"19+". Marta Gałuszewska śpiewa w czołówce nowego sezonu! Zobacz teledysk do piosenki "Ten moment"!

Za nami premiera nowego sezonu serialu "19+". W nowej czołówce słyszymy utwór "Ten moment", wykonany przez Martę Gałuszewską. Zobacz teledysk do piosenki z "19+"!

Marta Gałuszewska i "Ten moment" w czołówce "19+"

Ruszył nowy sezon serialu "19+". Od 24 lutego nowe odcinki można oglądać na antenie TVN7. Powstała też nowa czołówka serialu, do której piosenkę skomponował i wyprodukował Gromee, a wykonała zwyciężczyni "The Voice of Poland", Marta Gałuszewska. W sieci pojawił się już teledysk z udziałem wokalistki i gwiazd serialu.

Nowa czołówka serialu oddaje jego charakter – młodość, przyjaźń, zabawę i mierzenie się z przeciwnościami losu każdego dnia. Klip do piosenki stworzył reżyser teledysku nominowanego do nagrody Fryderyków – Pascal Pawliszewski. Muzykę i słowa piosenki stworzyli Andrzej Gromala i Sara Chmiel.

Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał zaręczyli się w Londynie! Jakie mają plany na przyszłość?Zobacz więcej

Źródło: TVN/x-news