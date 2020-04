"250 m² Kuby Wojewódzkiego". Anna Mucha w domu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz prowokuje i zarabia!

Kuba Wojewódzki nie chce, aby plotki o tym, że znowu jest w związku z Anną Muchą ucichły. Właśnie opublikował zdjęcie, na którym jest on i jego była (obecna?) dziewczyna. Dziennikarz prowokuje i dzięki temu... zarabia!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki znowu razem

Ze względu na pandemię koronawirusa większość aktywności niemal wszystkich nas przeniosła się do naszych domów. Także Kuba Wojewódzki rozpoczął nagrania swojego nowego show - "250 m² Kuby Wojewódzkiego", którego pierwsze odcinku już pojawiły się na Player.pl. Pokazał właśnie, że w mieszkaniu przebywa z... Anną Muchą.

Związek Muchy i Wojewódzkiego sprzed lat to temat, który wciąż wszystkich rozgrzewa do czerwoności. Sami zainteresowani - znani z tego, że lubią wpuszczać media i swoich obserwatorów "w maliny" - chętnie to wykorzystują. I tak np. Kuba Wojewódzki opublikował w mediach społecznościowych post sponsorowany ze zdjęciem, na którym za jego plecami stoi właśnie Anna Mucha.

W pół godziny od publikacji Wojewódzki zebrał 15 tysięcy "polubień". Wiele osób nie zwraca uwagi na treść posta, wszyscy zastanawiają się natomiast, czy faktycznie "stara miłość nie rdzewieje".

Pojawiły się głosy, że to stare zdjęcie. Na stoliku widać jednak aktualną okładkę "Polityki". Z kolei Anna Mucha na swoim profilu opublikowała wideo, na którym ubrana jest w tę samą bluzę, którą ma na zdjęciu u Wojewódzkiego. Przypadek?

