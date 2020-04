"250 m² Kuby Wojewódzkiego". Czy to naprawdę mieszkanie Kuby? Dziennikarz zdradza szczegóły nowego programu

Panująca na całym świecie epidemia koronowawirusa wywróciła do góry nogami życie wszystkich. Stacje telewizyjne także muszą borykać się z nagłą zmianą ramówki. Wiele programów nie może być nagrywanych.

Kuba Wojewódzki postanowił przenieść studio do swojego mieszkania i tam zaprasza kolejnych gości. Na player.pl dostępny jest już pierwszy odcinek programu "250 m² Kuby Wojewódzkiego". Showman gościł na kanapie rapera Quebonafide.

Po tym, jak odcinek wylądował na playerze, Internauci zaczęli zalewać Kubę Wojewódzkiego pytaniami. Czy to naprawdę jego mieszkanie? Czy będzie więcej odcinków i czy jest z nimi operator?

Kuba Wojewódzki postanowił zaspokoić ciekawość swoich fanów i na swoim profilu odpowiedział na nurtujące ich pytania.

Dziękujemy Wam za oglądalność.

Dziękujemy Wam za TAKĄ oglądalność✌️⚠️

Odpowiadam na trzy najpopularniejsze pytania ~

1. Tak będą kolejne odcinki.

2. To jest moje mieszkanie ale nie mieszkam tu na co dzień.

3. Rozmowa odbywa się t y l k o we dwójkę. Ja i gość.

Siema/nara/yo

k.