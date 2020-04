"250 m² Kuby Wojewódzkiego" z Quebonafide już online! Raper i Natalia Szroeder są zaręczeni i planują ślub?

"250 m² Kuby Wojewódzkiego" wystartowało. Gościem 1. odcinka nowego talk-show Kuby Wojewódzkiego został raper Quebonafide. "250 m² Kuby Wojewódzkiego" z Kubą Grabowskim jest już online! Gdzie oglądać? Sprawdź szczegóły.

Choć pandemia koronawirusa przyśpieszyła zakończenie wiosennego sezonu "Kuby Wojewódzkiego", popularny showman nie daje fanom o sobie zapomnieć. Zmieniają się okoliczności, ale nie prowadzący i jego dociekliwa natura! Tym razem Kuba Wojewódzki zaprosi widzów do swojego domu na nowy talk-show "250 m² Kuby Wojewódzkiego".

"250 m² Kuby Wojewódzkiego" - gdzie oglądać nowy talk-show Kuby Wojewódzkiego?

Premierowy odcinek nowego programu Kuby Wojewódzkiego od 3 kwietnia dostępny jest w serwisie VOD player.pl. Twórcy show i sam gospodarz nie wykluczają kolejnych odcinków nowego projektu w przyszłości.

Kuba Grabowski w show "250 m² Kuby Wojewódzkiego" zdradził m.in. że jego nowa płyta "Romantic Psycho Japan Edition 2020" to dwa lata z jego życia. -Ta płyta jest trochę dowcipem, to jest beka.

Zgodził się też z gospodarzem, gdy ten zasugerował, że to list miłosny do jego obecnej partnerki — Natalii Szroeder. -No tak, to jest jakiś kręgosłup tej płyty - przyznał raper. Co więcej, nie zaprzeczył, gdy Wojewódzki nazwał wokalistkę jego narzeczoną. Czy raper i Natalia Szroeder są zaręczeni i planują ślub?

Quebonafide zdradził też, że lubi filmy porno, ale ostatnimi czasy mało ogląda. Potwierdził też, że przekazał milion złotych na cele charytatywne. Zapowiedział również, że jeśli sytuacja w kraju się ustabilizuje, to zamierza wyruszyć w trasę koncertową jesienią br.

