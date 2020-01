3000. odcinków Anety Zając! Jak zmieniała się Marysia z serialu "Pierwsza miłość"?

Jeszcze w styczniu zostanie wyemitowany 3000. odcinek serialu "Pierwsza miłość"! Jak przez te wszystkie lata zmieniała się jego główna bohaterka, Marysia? Sprawdź w naszej galerii!

"Pierwsza miłość" odcinek 3000. w poniedziałek, 27.01.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Aneta Zając, czyli Marysia z "Pierwszej miłości", jest zdecydowanie największym symbolem tej popularnej produkcji Polsatu. W końcu to do jej burzliwego uczucia do Pawła (Mateusz Janicki/Mikołaj Krawczyk) odnosi się tytuł serialu.

Trzy tysiące odcinków to bardzo dużo, a Marysia towarzyszy widzom serialu od samego początku. W ciągu tych wszystkich lat w jej życiu bardzo wiele się wydarzyło. Głównym tematem pierwszych odcinków serialu były jej sercowe perypetie związane z Pawłem . Dziewczyna aż trzy raz próbowała za niego wyjść!

Gdy jej związek z Pawłem dobiegł w końca, Marysia zaangażowała się jeszcze w kilka burzliwych relacji. W końcu jednak udało jej się założyć rodzinę z Michałem (Wojciech Błach), z którym jest szczęśliwa. Ma także dwie córki - przybraną Melkę (Ewa Jakubowicz) i biologiczną Julkę (Łucja Kawczak).

W ostatnim czasie jej wątek zdominowany jest jednak przez inną bohaterkę. Dominika (w tej roli również Aneta Zając), siostra bliźniaczka Marysi, która jest jej całkowitym przeciwieństwem. Siostry przez lata nie wiedziały o swoim istnieniu, do czasu gdy Dominika spróbowała ją porwać, aby wyłudzić pieniądze o jej męża!

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia Anety Zając z dawnych i aktualnych odcinków serialu "Pierwsza miłość"! Sprawdź, koniecznie jak zmieniała się serialowa Marysia!