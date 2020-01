"365 dni". Anna Maria Sieklucka jako Laura Biel w filmie Blanki Lipińskiej. Kim jest aktorka, która debiutuje w pierwszym polskim erotyku?

Anna Maria Sieklucka zagra główną rolę w filmie "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Nazwisko aktorki, która wcieli się w główną postać żeńską długo było trzymane w tajemnicy, aż na grudniowej konferencji oficjalnie przedstawiono Annę Marię Sieklucką, która nie była znana szerszej publiczności.

Anna Maria Sieklucka urodziła się 31 maja 1992 roku w Lublinie. Tam też skończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, które jest jedną z najlepszych szkół średnich w województwie lubelskim. Anna Maria studiowała we wrocławskiej filii Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktorka następnie przeprowadziła się do Warszawy.

Anna Maria Sieklucka, mimo że teraz debiutuje na ekranie, to ma na swoim koncie szereg ról teatralnych. Można było ją oglądać m.in. w sztuce "Dzień Walentego" Iwana Wyrypajewa. Zagrala także epizodyczną rolę w "Na dobre i na złe".

Blanka Lipińska, która aktywnie uczestniczyła w produkcji filmu za każdym razem podkreśla, że zależy jej na dawaniu szans młodym twórcom. Dlatego pisarka chciała, aby Laurę zagrał ktoś, kogo jeszcze widzowie nie znają.

Sama aktorka przyznaje, że do samego końca nie wierzyła, że dostanie tę rolę.

Nawet nie myślałam na castingu, że to mogę być ja. Nie przychodziło mi to do głowy, bo tyły dziesiątki polskich aktorek.