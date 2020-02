"365 dni". Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron są parą? Pisarka odniosła się do plotek!

"Blanka Lipińska i Baron mają romans" - tak przynajmniej twierdzą serwisy plotkarkie, które od kilkunastu godzin rozpisują się o relacji pisarki z jurorem "The Voice of Poland". Jaka jest prawda? Blanka Lipińska nawiązała do plotek na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron są parą? We wtorek (25.02) media obiegła informacja o tym, że Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron są parą. Jako pierwszy poinformował o tym Pomponik.pl. Informator serwisu twierdzi, że między Blanką Lipińską a jurorem "The Voice of Poland" zaiskrzyło na after party po premierze "365 dni". Następnie pisarka pojawiła się na finale "The Voice Kids", a następnie miała porwać jurora programu na kolację, którą sama przygotowała. Przyjechała żeby dodać mu otuchy i po nagraniu porwać na kolację, którą sama przygotowała. Nie składają sobie jeszcze wielkich obietnic na całe życie, bo chcą cieszyć się chwilą" - zdradza źródło portalu. Anna Maria Sieklucka blondynką! Fani aktorki podzieleni! Zobacz więcej Autorka "365 dni" w zabawny sposób odniosła się do plotek o romansie z Baronem na swoim Instagramie. Zrobiłam robotę i wracam do domu. Więc mam zamiar spędzić dzisiaj czas wieczorem... przy winie z... MOJĄ MENADŻERKĄ, która ma do mnie 700 miliardów spraw! Także Aga, zrobię ci pyszną kolację i czekam na ciebie - mówi w swoim story Lipińska. Baron odpoczywa aktualnie w Czechach skąd opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z takim podpisem: Gdy szumią wierzby... moja głowa relaksuje się w ciszy. Ahoj! - napisał muzyk. Co sądzicie o romansie Blanki Lipińskiej i Barona z Afaromental? Myślicie, że są razem? Zobacz galerię Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news https://facebook.com/telemagazynpl