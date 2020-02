"365 dni". Blanka Lipińska odpowiada na negatywne recenzje filmu. "Kimże są krytycy w odniesieniu do milionów fanów"

"365 dni" to film, który jeszcze przed premierą wzbudzał wiele kontrowersji. Produkcja trafiła na ekrany 7 lutego i nie spotkała się z przychylnymi recenzjami krytyków. Krytyczne opinie spotykają się natomiast z falą odpowiedzi fanów Blanki Lipińskiej i jej książki, którzy rozpływają się w zachwytach nad "365 dni". Sama autorka nie przejmuje się negatywnymi recenzjami i postanowiła odnieść się do nich na swoim Instastory.

Blanka Lipińska przyznała, że nie robiła filmu dla krytyków, lecz dla fanów. Powiedziała także, że liczyłaby się ze zdaniem specjalisty od erotyki, ale z tego co wie, to ani w Polsce, ani na świecie nie ma zbyt wielu dobrych filmów erotycznych.

Krytyk to jest ktoś, kto zna się na danej dziedzinie. Z tego, co wiem nie mamy w Polsce dobrobytu filmów erotycznych. W ogóle na świecie nie mamy dobrobytu filmów erotycznych, więc jak ktoś jest specjalistą od erotyki, to chciałabym wiedzieć kto to, bo zdanie takiego człowieka by się dla mnie liczyło.