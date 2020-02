"365 dni". Blanka Lipińska znieważona przez fotografa?! W sieci opublikowała wideo z zajścia na "ściance"!

Na profilu Blanki Lipińskiej w social mediach pojawiło się wideo z czerwonego dywanu przed galą Bestsellery Empiku 2019. Autorka trylogii "365 dni" pozowała na tzw. ściance, kiedy usłyszała niewybredny komentarz z ust jednego z fotografów.

Lipińska nie kryła oburzenia słowami mężczyzny. Postanowiła zwrócić mu uwagę, a całe zajście nagrała jej menedżerka. Pisarka tak opisała to wydarzenie:

Jeden z fotografów, skomentował moje przywitanie z kolegą fotografem słowami „nie takie dupy miał”....🤦🏼‍♀️ Reszta jest na filmie.... Pan przeprosił...bo chyba głupio mu się zrobiło, ze koledzy nie stanęli za nim murem, a wręcz byli zażenowani 🙄 Tylko niestety to przepraszam, mogłam sobie w buty wsadzić, bo po chwili, kiedy nie zapozowały mu do zdjęcia usiłował obrazić mnie w bardziej „wyszukany” sposób... Takie zachowania są powszechne i niestety tolerowane, a osoby, które to dotyka nie walczą o swoje dobre samopoczucie i godność! Kochani....szanujmy się 🙏🏼 Nawzajem i samych siebie !