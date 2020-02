"365 dni". Gwiazdy na premierze filmu na podstawie książki Blanki Lipińskiej! Co mówią o filmie?

Wczoraj, 6 lutego, w Warszawie odbyła się uroczysta premiera najbardziej wyczekiwanej produkcji tego roku – „365 dni”. W wydarzeniu udział wzięli aktorzy, twórcy filmu oraz 2000 zaproszonych gości!

W polskim kinie nie było jeszcze tak odważnego filmu. Poruszenie wywołały już pierwsze informacje o ekranizacji hitu Blanki Lipińskiej (za trzecią cześć swojej erotycznej serii właśnie otrzymała Bestseller Empiku 2019), później szerokim echem odbiły się zmysłowy plakat i gorące zwiastuny. Nic więc dziwnego, że na uroczystej premierze pojawił się tłum gwiazd, dziennikarzy i fotoreporterów.

Od dzisiaj pierwszy polski film erotyczny oglądać można w kinach w całej Polsce. W wielu kinach na seanse brakuje już wolnych miejsc. W przedsprzedaży rozeszło się ponad 200 tysięcy biletów na pokazy w premierowy weekend. Za tydzień film trafi również na ekrany w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się nie tylko film, ale również promująca go piosenka, czyli utwór „Feel It”, którą wykonuje wcielający się w postać Massima Torriciellego Michele Morrone. W ciągu 3 dni od premiery na You Tube stała się numerem 1 na karcie na czasie Do tej pory odnotowała ponad 3 miliony wyświetleń. Zwiastuny filmu na samym kanale Blanki Lipińskiej mają już ponad 3,5 miliona odsłon.