"365 dni". Kontrowersyjny film na podstawie powieści Blanki Lipińskiej dostępny na światowym Netfliksie! Kontynuacja filmu będzie opóźniona?

Doskonałe wieści dla fanów twórczości Blanki Lipińskiej. Film "365 dni" jest już dostępny na platformie Netflix na całym świecie, a nie tylko w Polsce! Ale mamy też złe informacje...

Film "365 dni" podzielił widzów i krytyków. Pierwsi tłumnie poszli do kin, aby zobaczyć zapowiadane przez Blankę Lipińską gorące sceny erotyczne, a drudzy byli załamani poziomem filmu, banalnością fabuły i słabym zakończeniem historii Laury Biel.

To jednak nie przekonało widzów, którzy wciąż chętnie sięgają po "365 dni". Od kilku tygodni jest to stale jedna z najchętniej oglądanych pozycji na polskim Netliksie, a teraz to samo może stać się na świecie, bowiem film w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa pojawił się na platformach Netflix także w innych krajach!

I to niestety musi wystarczyć fanom twórczości Blanki Lipińskiej, bo z powodu pandemii koronawirusa jest duże prawdopodobieństwo, że premiera filmu "365 dni 2" będzie opóźniona. Teraz nikt nie wie, czy uda się dotrzymać datę premiery zaplanowaną na 12 lutego 2021. W tym momencie nie wiadomo, kiedy ekipa filmowa będzie mogła wejść na plan.

O sytuacji jakiś czas temu poinformowała Anna Maria Sieklucka, która powiedziała swoim fanom:

Nie w tym roku, bo z powodu pandemii nie będziemy mogli wyjechać za granicę, żeby kręcić zdjęcia. Musicie być cierpliwi i czekać. Prawdopodobnie to będzie dopiero przyszły rok. Dokładnie nie wiemy, kiedy będziemy mogli zacząć.

Czekacie na drugą część "365 dni"?