"365 dni". Magdalena Lamparska bała się przyjąć roli w ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej? Aktorka odpowiada!

"365 dni" w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa trafiło na ekrany kin 7 lutego i z miejsca stało się hitem. W ciągu trzech tygodni od premiery film obejrzało już ponad 1,5 miliona osób. W weekend otwarcia "365 dni" przyciągnęło do kin prawie 454 tysiące widzów, czyniąc z ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej najlepsze otwarcie 2020 roku. Film cieszy się bardzo dużą popularnością za granicą. Od 14 lutego mogą oglądać go mieszkańcy Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Jedną z gwiazd produkcji jest Magdalena Lamparska, która wciela się w postać Olgi. Co aktorka powiedziała nam o swojej roli?

Olga jest bardzo otwarta, odważna, pewna siebie. Jest osobą ekstrawertyczną i to było fajne tworzyć postać wyłącznie na podstawie swojej wyobraźni - zdradziła nam Magdalena Lamparska.

Olga rzeczywiście jest bohaterką wielu odważnych scen, więc nie mogliśmy o to nie zapytać Magdaleny Lamparskiej! Bała się przyjąć roli w "365 dniach"?

Wątpliwości w moim przypadku pojawiły się tuż przed przyjęciem roli. Przecież wiedziałam jaki to jest gatunek literatury i o czym on opowiada. Oczywiście ta decyzja nie była dla mnie łatwa, ale wolę ryzykować i zobaczyć co będzie, a nie stać w miejscu - wyznała nam Lamparska.