"365 dni". Michele Morrone ma konflikt z Anną Marią Sieklucką? Fani dostrzegli szczegół, który może o tym świadczyć!

Gwiazdy filmu "365 dni" mają konflikt? Fani dopatrzyli się szczegółu, który może świadczyć właśnie o tym. O co chodzi? Czy Michele Morrone nie przepada już za Anną Marią Sieklucką?

Michele Morrone ma konflikt z Anną Marią Sieklucką?

Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka to duet znany z filmu "365 dni" - ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej. To oni wcielają się w parę gorących kochanków - Massimo i Laurę. Podczas promowania produkcji w Polsce, aktorzy nie szczędzili sobie miłych słów i przyjacielskich gestów. Wyglądało na to, że podczas pracy na planie bardzo się polubili. Czy to się zmieniło?

Anna Maria Sieklucka pokazała ukochanego! Po raz pierwszy opublikowała tak prywatne zdjęcie!Zobacz więcej

Fani zauważyli ostatnio, że Michele Morrone przestał obserwować Annę Marię Sieklucką na Instagramie. W świecie mediów społecznościowych oznacza to poważny zgrzyt między zainteresowanymi osobami. W sieci zawrzało. Przystojny Włoch postanowił więc zabrać głos w tej sprawie:

Chciałbym tylko powiedzieć, że przestałem obserwować Amę przez pomyłkę. Przeglądałem jej profil i kliknąłem "unfollow" nieświadomie. Powtarzam: To był przez pomyłkę! Wysyłam wam dużo miłości, nawet tym, którzy obrażają mnie w okropny sposób bez powodu.

W kolejnych relacjach Morrone kilkukrotnie powtórzył, że nieobserwowanie koleżanki z planu "365 dni" to czysty przypadek. Stwierdził też, że nie rozumie fali napastliwych wiadomości, które zaczęły do niego przychodzić. "Wszystko, co robię, chcę robić dla was, moje filmy, piosenki. Wasze wiadomości nie mają sensu, ponieważ to był zwykła pomyłka, za który przepraszam" - dodał na koniec Michele Morrone.

Michele Morrone - Massimo z "365 dni" - w nowym serialu na Netflix! Premiera w kwietniu!Zobacz więcej

Źródło: TVN/x-news