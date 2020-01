"365 dni". Michele Morrone zdominował Annę Marię Sieklucką w nowym zwiastunie erotyka Blanki Lipińskiej!

Blanka Lipińska zaprezentowała w sieci nowy zwiastun filmu "365 dni", który jeszcze bardziej podgrzewa emocje niż poprzedni trailer. Tak o zapowiedzi filmu napisała sama pisarka:

Kochani, emocje po pierwszym zwiastunie jeszcze nie ostygły... część z Was wciąż „gwałci replay” na YouTubie, gdzie wisi piosenka promująca film... ale ja nie dam Wam ostygnąć 🔥 Z wielką przyjemnością prezentujemy Wam DRUGI zwiastun filmu „365 DNI”‼️ Ten, który do tej pory wyświetlany był tylko w kinie 🎞 Walentynki w tym roku zdecydowanie zaczną się wcześniej ❤️... nie ma za co 😉 Nie przegapcie tego 😈 Najgorętsza premiera roku już 7 LUTEGO!