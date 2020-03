"365 dni" online. Skandalizujący film erotyczny od 1 kwietnia na Netflix! Warto obejrzeć film na podstawie powieści Blanki Lipińskiej?

"365 dni" to jeden z najgłośniejszych polskich filmów tego roku. Skandalizujący film erotyczny podbił kina, ale jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć to mamy dla was dobre wieści - "365 dni" od 1 kwietnia będzie dostępne legalnie w Internecie!

"365 DNI" ONLINE Film "365 dni" będzie dostępny legalnie online od 1 kwietnia, o godzin porannych, na platformie Netflix! To kolejna głośna polska premiera, po "Procederze" i "W lesie dziś nie zaśnie nikt", która trafia na Netflix. Kinowa premiera "365 dni" odbyła się 7 lutego 2020 roku. Film, aż do zamknięcia kin z powodu pandemii koronawirusa, obejrzało ponad 1,6 miliona widzów. Za reżyserię "365 dni" odpowiadają Barbara Białowąs oraz Tomasz Mandes. W rolach głównych na ekranie pojawili się Anna Maria Sieklucka oraz Michele Morrone. "365 dni". Wielki wytrysk filmowej nudy. Więcej seksu niż w "50 twarzach Greya"?Zobacz więcej Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej.