"365 dni". Otar Saralidze czytał wcześniej erotyczną powieść Blanki Lipińskiej? Ekranowy Domenico wyjaśnia, czemu Polki pokochają ten film!

Otar Saralidze w filmie "365 dni" wciela się w postać Domenico, czyli brata Massima (Michele Morrone). Młody aktor opowiedział nam o swojej roli oraz współpracy z Michele, ale nie mogliśmy go zapytać o to, czy czytał powieść Blanki Lipińskiej, na której oparty jest film!

Słyszałem o tej książce, ale nie czytałem jej. Gdy dostałem propozycję, to musiałem ją w końcu przejrzeć i byłem bardzo szczęśliwy, że wezmę w tym udział - powiedział nam Otar Saralidze.

Urodzony w 1990 roku podzielił się z nami również przemyśleniami na temat tego, co sprawi, że Polki pokochają "365 dni"!

Całokształt tego filmu to już jest świetny start do tego, żeby ludzie przyjęli to z otwartymi ramionami. Oczywiście ludzie będą też bardzo krytyczni i wymagający, ale myślę, że cała ekipa i cała praca skupiła się na tym, żeby oddać ducha tej książki w jak najlepszym wydaniu. Ludzie będą bardzo miło zaskoczeni - zdradził nam ekranowy Domenico.