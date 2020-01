"365 dni". Skandal po wywiadzie z Anną Marią Sieklucką. Dziennikarz "Vivy!" przeprasza aktorkę z filmu Blanki Lipińskiej

Anna Maria Sieklucka zagrała główną rolę w filmie "365 dni", zapowiadanym jako najlepszy polski film erotyczny wszech czasów. Powstał na podstawie powieści Blanki Lipińskiej, przez niektórych porównywanej do "50 twarzy Greya" - amerykańskiego hitu autorstwa E.L. James. Premiera "365 dni" w kinach 7 lutego, ale już teraz jest o nim głośno. Tym razem za sprawą skandalicznego wywiadu, który ukazał się na portalu viva.pl.

Anna Maria Sieklucka jako Laura Biel w filmie Blanki Lipińskiej. Kim jest aktorka, która debiutuje w pierwszym polskim erotyku?Zobacz więcej

Dziennikarz Roman Praszyński zadawał Annie Marii Siekluckiej pytania, które przez wielu zostały określone jako seksistowskie. Aktorka została zapytana m.in. o to, czy lubi seks, czy posiada doświadczenie seksualne, czy założyła na casting koronkową bieliznę, czy piła wieczorami, żeby zapomnieć o erotycznych scenach, czy kąpała się nago w morzu oraz, czy ma "kulawego chłopaka, łysego i z brzuchem". Sieklucka odpowiadała bardzo konkretnie, zwięźle i zachowawczo. Na koniec Praszyński stwierdził, że jego rozmówczyni "brzmi jak kobieta, która ma 57 lat, a nie 27". Aż dziw bierze, że aktorka nie przerwała wywiadu.

Po ukazaniu się "rozmowy" w sieci, wybuchła burza. Internauci nie mają wątpliwości, że pytania dziennikarza były co najmniej niestosowne i wiele osób zastanawia się, jak w ogóle mogło dojść do publikacji wywiadu. W mediach społecznościowych pojawiają się takie komentarze:

Redakcjo Vivy. Nigdy, przenigdy nie powinniście dopuścić do publikacji tego wywiadu.. To urąga p. Annie jako kobiecie, człowiekowi i aktorce. Wyciągnijcie z tego wnioski. P. Praszyński powinien ponieść konsekwencje swojego nieprofesjonalnego zachowania. Wstyd!

Wkrótce po tym, jak pojawiły się komentarze krytykujące wywiad i jego autora, "Viva!" zdecydowała się usunąć materiał z sieci. Opublikowano też oświadczenie Romana Praszyńskiego:

To jednak nie załagodziło sprawy. Wiele osób wskazuje, że zamieszczone oświadczenie nie ma nic wspólnego z przeprosinami. Wśród komentarzy pod nim znalazła się także wypowiedź dziennikarki Pauliny Młynarskiej, która napisała:

Roman! Ze mną rozmawiałeś po publikacji książki o podróżach. Czy pytając mnie o to czy mam partnera i kto mnie przytula oraz czy nie brakuje mi seksu, też uważałeś, że to koreluje z treścią? Bo w mojej książce nie ma o seksie nic. Coś tu jest bardzo nie tak. I z redakcją też coś nie halo. Dlatego po ostatniej książce nie zdecydowałam się na wywiad w Vivie. Uznałam, że nie narażę się na kolejną serię molestujących pytań( inny autor, ale redakcja ta sama)Mamy 2020 rok i jesteśmy po #MeeToo. Wake up! I jeszcze to żenujące non apology! Przeprosiny tak nie wyglądają.