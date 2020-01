"365 dni". Skrajne opinie po zwiastunie filmu Blanki Lipińskiej. "Romantyzacja gwałtu"

"365 dni" - zwiastun filmu Blanki Lipińskiej podzielił internautów. W sieci pojawiły się skrajne komentarze na temat filmu. Jedni nie kryją swojego zachwytu, inni twierdzą, że to "romantyzacja gwałtu".

"365 dni" - zwiastun filmu Blanki Lipińskiej podzielił internautów

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "365 dni". Produkcja od samego początku wzbudzała kontrowersje i nie inaczej jest po zapowiedzi. Blanka Lipińska nie ukrywała, że będzie to pierwszy polski erotyk, a nie kolejna komedia romantyczna. "To opowieść o zwierzęcym pożądaniu i chęci posiadania".

W komentarzach po publikacji zwiastuna "365 dni" pojawiły się skrajne opinie na temat filmu. Część fanów jest zachwycona i nie może doczekać się premiery.

Pokazali w tym zwiastunie więcej sexu niż Grey w całej swojej trylogii.

WoW 🥰 już nie mogę się doczekać 🥰 miałam łzy w oczach ze szczęścia 😍

Wooww ❤️ Dobra tatuaże może się nie zgadzają z opisem z książki, ale aktor idealny, tak sobie go wyobrażałam, nie mozna mieć wszystkiego 😁

Jednak druga połowa komentarzy jest negatywna. Internauci piszą, że film będzie "gniotem" bez fabuły, a na dodatek pokazuje romantyzację gwałtu.

Romantyzacja gwałtu.

Zapowiada się całkiem zabawny paździerz😂😂😂😂

Przynajmniej zwiastun nie oszukuje nas względem fabuły, a raczej jej braku xD

A jakie jest Wasze zdanie na temat "365 dni" Blanki Lipińskiej?

"365 dni" - o czym jest?

Massimo Torricelli to młody, przystojny i niebezpieczny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnia próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go.