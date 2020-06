"4 Blocks". Almila Bagriacik mogła robić karierę w tureckich telenowelach, ale wybrała inną drogę. Dzisiaj jest jedną z najlepszych niemieckich aktorek!

Almila Bagriacik to imię i nazwisko, które fani europejskiego kina powinni zapamiętać. Oto bowiem w kinie naszych zachodnich sąsiadów narodziła się prawdziwa gwiazda i aktorka, o której jeszcze będzie głośno! Almila Bagriacik mogła robić karierę w tureckich telenowelach, ale wybrała zupełnie inną, bardziej skomplikowaną, drogę, co się opłaciło!

"Zwyczajna kobieta" - sprawdźcie program TV

Almila Bagriacik - kim jest jedna z najciekawszych niemieckich aktorek? Gdzie jeszcze grała?

Almila Bagriacik przyszła na świat 10 lipca 1990 roku w Ankarze. Jej rodzice byli korespondentami tureckich mediów, więc już w 1995 roku wszyscy przeprowadzili się do Berlina, gdzie Almila była wychowywana dwujęzycznie. Jej aktorska kariera rozpoczęła się zupełnie przez przypadek; w 2008 roku w jednym z berlińskich klubów wypatrzył ją fotograf, który zaprosił ją na casting do filmu. To okazało się strzałem w dziesiątkę i zaowocowało rolą w docenionym przez krytyków filmie "Obca" w reżyserii Feo Aladag, który swoją premierę miał w 2010 roku. Jeszcze w tym samym roku początkująca aktorka zagrała epizod w serialu "Countdown - Die Jagd beginnt".

To otworzyło Bagriacik drzwi do aktorskiej kariery. W kolejnych latach wzięła udział w takich produkcjach jak m.in. "Glanz & Gloria", "Zeit der Olive", "300 Worte Deutsch", "Der Lehrer", "Scarlet & Hadschi", "Großstadtrevier", "Kobra - Oddział specjalny", "SOKO Leipzig", "Notruf Hafenkante", "Um Himmels Willen", "Hördur - Zwischen den Welten", "Der Alte", "NSU: Brunatni zabójcy", "Kommissar Pascha", "Bierleichen. Ein Paschakrimi", "Unter Verdacht", "Kommissarin Lucas" czy "Der Kriminalist".

"4 Blocks" sezon 3. Niemiecka "Gomorra" powraca z finałowym sezonem! Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym?Zobacz więcej

Przełomowy okazał się rok 2017, gdy Almila Bagriacik po turecku zaczęła grać z tureckim serialu "Hayat Sarkisi" oraz niemieckim hicie "4 Blocks". Pierwszy serial mógł zapewnić jej łatwą sławę w Turcji i kolejne role w serialach, jednak dla Bagriacik dużo ważniejszy okazał się rynek niemiecki. Zresztą ogromny sukces "4 Blocks" jeszcze mocniej otworzył jej drzwi. Już rok później Almila zagrała w jednym z odcinków serialu "Wydział zabójstw: Stambuł" oraz głośnym filmie "Asphaltgorillas" i serialu "Nachtschicht". Do tego doszedł 2. sezon "4 Blocks".

2019 to kontynuacja pasma sukcesów. Nie dość, że na ekranach pojawił się 3. sezon "4 Blocks", to do tego doszły jeszcze filmy "Der Gute Bulle: Friss oder stirb", genialny i mocny dramat "Zwyczajna kobieta", "Wahrheit oder Lüge" oraz "Unschuldig". Do tego Almila Bagriacik dołączyła do stałej obsady kultowego serialu "Miejsce zbrodni". W 2020 roku na Berlinale zaprezentowano nowy film z udziałem aktorki - "Im Feuer", a ostatnio Bagriacik zadebiutowała jako... wokalistka! Jej wokal pojawił się w utworze "Fliegen" rapera Sero. To dopiero początek, Almila Bagriacik dopiero się rozkręca!