"4 Blocks". Niemiecka "Gomorra" trafi na HBO GO! Poznaj brutalny świat arabskich klanów z Berlina

Jeden z najlepszych niemieckich seriali telewizyjnych trafi do biblioteki HBO GO. O czym jest "4 Blocks"? Sprawdź szczegóły!

"4 Blocks" to świetny serial gangsterski, który przez wielu nazywany jest niemiecką "Gomorrą". Do tej pory polscy widzowie mogli oglądać go na antenie TNT oraz TVP i w Amazon Prime Video, lecz już wkrótce produkcja trafi także do HBO GO.

W Trzecim Cyklu dokona się Apokalipsa? Już jest nowy zwiastun finałowej serii!Zobacz więcej

Serial opowiada o losach arabskiego klanu, żyjącego w jednej z berlińskiej dzielnicy Neukölln. Głównym bohaterem jest Ali „Toni” Hamady (Kida Khodr Ramadan), który wraz z żoną Kalilą (Maryam Zaree) chce opuścić niemiecką stolicę i porzucić kryminalną przeszłość. Jego plany szybko jest zostają pokrzyżowane. Latif (Wasiem Taha), głowa rodziny, zostaje aresztowany w czasie policyjnego nalotu i teraz to Toni musi przejąć stery organizacji.

"4 Blocks" było wielokrotnie wyróżniane zarówno na niemieckich, jak i na międzynarodowych festiwalach filmowych i telewizyjnych. W obsadzie produkcji wyreżyserowanej przez Marvina Krena oprócz aktorów o pochodzeniu migracyjnym znaleźli się m.in. Oliver Masucci ("Dark"), Ludwig Trepte ("Nasze matki, nasi ojcowie", "Szpieg D'83"), Frederick Lau ("Kapitan", "Fala") oraz polska aktorka Karolina Łodyga.

Wszystkie 3. sezony produkcji TNT trafią do biblioteki HBO GO już 1 lipca 2020 roku!