"8 wspaniałych". Marta Manowska zdradza szczegóły swojego nowego programu: "Będzie dużo męskich atrakcji"

Już niedługo Marta Manowska wchodzi na plan nowego programu pt. "8 wspaniałych". Z kim tym razem będzie się spotykać? Co wydarzy się w nowym reality show Telewizji Polskiej? Sprawdź, co zdradziła nam na ten temat!

Marta Manowska o "8 wspaniałych"

Tylko do 12 stycznia 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do nowego programu Telewizji Polskiej, pt. "8 wspaniałych". Bohaterami mają być mężczyźni w wieku 38-49 lat, którzy chcą zwiększyć swoją atrakcyjność u kobiet, poprawić kondycję fizyczną, zrzucić zbędne kilogramy lub rozprawić się z własną nieśmiałością. Prowadzącą będzie Marta Manowska.

To kolejny po "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" program Manowskiej, w którym prezentuje się sylwetki dojrzałych osób, chcących zmienić coś w swoim życiu. - Będzie tu dużo survivalu, atrakcji, ale też głębokiego wejścia w siebie. Zastanowimy się, kto to tak naprawdę jest ten "współczesny mężczyzna", jakie są relacje z rodziną, z ojcem - wskazuje prezenterka.

Program będzie miał konwencję reality show. - Będziemy pozamykani w jednym miejscu i tam będziemy zastanawiać się nad swoim życiem, ale będziemy też dużo się ruszać, bo zaplanowanych jest dużo atrakcji outdoorowych. Takich męskich. Cieszę się, bo znowu poznam ludzi, którzy chcą. Czegoś chcą. A czego? Jakiejś zmiany, refleksji... zobaczymy - zdradza Marta Manowska.

"8 wspaniałych" - jak się zgłosić?

Telewizja Polska poszukuje 8 mężczyzn w wieku 38-49 lat, aktualnie bez trwałych relacji z kobietami, posiadających dystans do siebie i poczucie humoru oraz chcących przeżyć przygodę życia. Swoją gotowość należy zgłaszać do 12 stycznia 2020r. na adres: 8wspanialych@tvp.pl, załączając krótki filmik (do 50MB lub link) oraz podstawowe informacje o sobie, jak: imię, nazwisko, wiek, adres email, nr telefonu, miejsce zamieszkania, zawód wykonywany, stan cywilny, dzieci.

