"8 Wspaniałych" odcinek 1. Pierwsze wspólne chwile i zaskakujące zadania! Kto zdobył "Gwiazdę Szeryfa"?

1. odcinek "8 Wspaniałych" już za nami! Kim są uczestnicy i jakie zadania czekały na nich w pierwszym epizodzie programu TVP? Sprawdź, co się wydarzyło!

"8 Wspaniałych" odcinek 1. - co się wydarzyło?

W 1. odcinku "8 Wspaniałych" na Lubelszczyźnie, we wsi Roskosz, pojawiło się 8 mężczyzn, każdy z pewną trudną życiową historią. Panowie na samym początku obserwowali się i raczej ze sobą nie rozmawiali. Dopiero gdy na miejscu pojawiła się Marta Manowska, postanowiła zapoznać panów ze sobą. Każdy z nich krótko opowiedział, dlaczego zgłosił się do tego programu.

Kim są uczestnicy nowego programu Marty Manowskiej? Poznaj ich bliżej!Zobacz więcej

Następnie Panowie dowiedzieli się, z kim mieszkają. Zamieszkali w następujących dwójkach: Albert i Piotr, Jarek i Sebastian, Radek i Paweł oraz Łukasz i Adam. Wieczorem uczestnicy mieli czas, by się rozpakować i lepiej się poznać.

Niestety już z samego rana Panów czekała niemiła pobudka. Jako pierwszy na ćwiczenia na świeżym powietrzu zszedł Paweł, a reszta nie mogła wstać. Największe trudności podczas ćwiczeń miał właśnie Paweł, który przyznał, że chciałby się zmienić, a w szczególności swój wygląd. - Słaby charakter - określił swój zapał do diet i ćwiczeń. Jest taksówkarzem i pasjonuje się barmaństwem. Przyznał, że lubi spokojne dziewczyny i nie boi się wejść pod pantofel.

Po porannym biegu, Panowie wybrali się na śniadanie, a później wsiedli do Wojskowego Transportera i pojechali na pierwsze zadanie - Marta Manowska czekała na nich w stajni i oświadczyła im, że muszą ją... posprzątać! Zadanie spodobało się Jarkowi, bo lubi porządek. Uczestnik wyznał, że jest jest po rozwodzie i zdradził, że został wiele razy skrzywdzony przez kobiety. Ale tym razem tę konkurencję zwyciężyli Adam i Łukasz! Równie dobrze poradzili sobie Jarek i Sebastian.

Przez koronawirusa nie będzie specjalnego odcinka na Wielkanoc?! Zdjęcia zostały przerwane!Zobacz więcej

Potem wszyscy wybrali się na rodeo. Nie każdy z Panów czuł się pewnie na koniu, ale finalnie poczuli się jak prawdziwi kowboje! Wieczorem przyszedł czas na rozmowę w sali kominkowej. Marta Manowska zdecydowała, że "Gwiazdę Szeryfa" zdobył Sebastian, bo dał z siebie najwięcej podczas wyzwań mijającego dnia. Uczestnik zdradził przed kamerami, że wszystkie uczucia przelewa na swojego psa, bo nie ma kobiety. Przyznał, że jego ojciec był alkoholikiem. W pracy - jest instruktorem jazdy - spotyka dużo pań, ale nieśmiałość nie pozwala mu zbudować relacji z żadną z nich.

Doszło też do pierwszego spięcia! Albert uznał, że sprzątanie nie jest męskie i nie jest to wielkie osiągnięcie, które zasługuje na nagrodę. Zaczęło to rozmowę o zmianach w sobie i słabościach. Jarek przyznał, że nigdy w życiu się nie poddał. Z kolei Albert zdradził, że ma za sobą trzy rozwody, które uważa za porażki. Nie ma kontaktów z dziećmi i przyznał, że nie walczył tak mocno, jak powinien.