"8 Wspaniałych" odcinek 5. Lekcja męskości i opowieści o ojcostwie. Łukasza za bardzo poniosło? Co jeszcze się wydarzyło?

Za nami 5. odcinek programu "8 Wspaniałych". Emocji znowu nie zabrakło, szczególnie ze strony Łukasza, który zdecydowanie lubi mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Tym razem panowie na warsztat wzięli męskość oraz ojcostwo. Do jakich wniosków doszli? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 5. odcinku "8 Wspaniałych"!

"8 Wspaniałych" odcinek 5. - co się wydarzyło?

W piątym odcinku programu "8 Wspaniałych" bohaterowie programu spróbują zmierzyć się z tematem ojcostwa i bycia "prawdziwym facetem". Czy to typ wojownika, lidera, który prowadzi motywuje swoją drużynę do osiągnięcia celu? Czy może nauczyciel i opiekun, który cierpliwie objaśnia świat i chroni swoją rodzinę przed przeciwnościami losu?

W znalezieniu odpowiedzi na te ważne pytania pomoże Marta Manowska, która tym razem przygotowała dla uczestników prawdziwe "męskie" atrakcje. Będzie wśród nich przeżycie przygody, czyli ryk samochodowych silników, bagniste drogi, na których liczy się zaufanie do swojego partnera. Okaże się, że to nie tylko pełna adrenaliny zabawa i rywalizacja, ale także metafora naszego życia! Będzie to lekcja, z której wnioski wyciągnie każdy z bohaterów programu. Nie będzie łatwo, ale wszyscy z całych sił będą starać się zostać lepszym facetem i ojcem.

Budowanie dachu poróżniło Radka i Alberta. Kto zasłużył na gwiazdę szeryfa?Zobacz więcej

W pierwszym zadaniu uczestnicy show musieli, na podstawie zdjęć, ułożyć swój wzór męskości. Czy mężczyzna zawsze musi być stereotypowym siłaczem? Tutaj Marta Manowska musiała porozmawiać z Jarkiem, który nie potrafi się zdecydować czy jest dobrym facetem czy złym chłopcem. Mężczyzna wyparł się swojej matki, a ona syna, co może mieć wpływ na jego spojrzenie na kobiety. Życie Jarka zmieniło się po śmierci ojca, który był wzorem dla syna. Potem wszystko się popsuło, a Jarkowi brakuje miłości, zastępując ją pracą.

Później uczestnicy przeszli do debatowania nad tym, czym powinien być współczesny ojciec. Jak sami zapamiętali swoich ojców? Nie wszystkie wspomnienia okazały się miłe. Łukasz chce być wzorem dla swojego syna, ale boi się, ze może mu się to udać. Że przegapi moment, w którym syn przestanie być z nim blisko. Po wszystkim nakręcił się Łukasz, który nie mógł przeżyć, że kobiety same wychowują dzieci... Dlaczego one roszczą sobie do tego prawa? Dlaczego myślą, że zastąpią dziecku mężczyznę? - mówił uczestnik programu.

Następny dzień panowie rozpoczęli od wizyty na siłowni. Testosteron musi być! W kolejnym zadaniu zawodników dobrano w pary, a następnie wsadzony ich do aut, gdzie jeden prowadził w alkogoglach, a drugi pilotował. Łatwo nie było! W tej konkurencji najlepsi okazali się Adam i Piotr.

GWIAZDĘ SZERYFA OTRZYMAŁ ADAM