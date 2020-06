"Adam i Ewa". Katarzyna Chrzanowska, czyli Ewa z serialu Polsatu. Dlaczego zrezygnowała z aktorstwa? Co teraz robi?

Katarzyna Chrzanowska grała Ewę w serialu Polsatu "Adam i Ewa". Wystąpiła też w kilku filmach, ale później zrezygnowała z aktorstwa i obecności w polskim show biznesie. Dlaczego? Co teraz robi?

Katarzyna Chmielewska z "Adama i Ewy" po latach

Serial ''Adam i Ewa'' był serialowym hitem Polsatu, emitowanym w latach 2000-2002. Główne role grali w nim Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz (tragicznie zmarły w 2003 roku). Oboje zyskali sporą popularność, ale w pewnym momencie Chrzanowska postanowiła wycofać się z polskiego show biznesu.

Katarzyna Chrzanowska urodziła się 11 października 1963 roku w Warszawie. Jako aktorka zadebiutowała na małym ekranie w serialu TV "Żuraw i czapla" (1985). Po ukończeniu stołecznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej zagrała rolę Róży w młodości w filmie psychologicznym powstałym na podstawie powieści Marii Kuncewiczowej "Cudzoziemka" (1986). Później zabłysnęła jako licealistka Irena w filmie przygodowym "Opowieść Harleya" (1987).

Po "Adamie i Ewie" pojawiała się w różnych serialach w rolach epizodycznych, m.in. w "Pensjonacie pod Różą", "Kryminalnych", "Plebanii" czy "Pierwszej miłości". W 2002 r. Chrzanowską dotknęła wielka tragedia. Jej mąż, Piotr Niemkiewicz, utonął podczas wakacji na Krecie. Aktorka sama musiała wychowywać dwie córki: Celinę i Stefanię. Wyprowadziła się do Paryża, a następnie w 2015 roku zamieszkała w Andaluzji i całkiem zniknęła z telewizji.

"Wiedziałam, że nie chcę już żyć we Francji. Za dużo miałam wspomnień. Życie w Paryżu, który będzie mi bliski zawsze, stało się dla mnie za trudne. Kocham to miasto, tam poznałam miłość życia, Piotra, dostałam pierwszą filmową propozycję, urodziły się moje bliźniaczki. Z przyjemnością tam wracam, ale paryski etap mam za sobą. Po mojej pierwszej podróży po Andaluzji w 2007 roku poczułam, że to miejsce jest dla mnie przychylne" - mówiła Katarzyna Chmielewska w wywiadzie dla film.interia.pl.

