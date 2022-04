"Adam i Ewa". Katarzyna Chrzanowska grała piękną Ewę. Zobacz, jak wyglądała u szczytu kariery

Katarzyna Chrzanowska z serialu "Adam i Ewa" dwie dekady temu była u szczytu kariery. Piękna aktorka doświadczyła od życia wielu ciosów. Gwiazda telewizji doświadczyła ogromnej tragedii i zdecydowała się wyjechać z kraju. Niedawno opublikowała w mediach społecznościowych niepokojący wpis, który fani zalali lawiną serdecznych wyrazów wsparcia. Sprawdź, co dziś słychać u pięknej aktorki i jak wyglądała u szczytu kariery.

Katarzyna Chrzanowska z "Adama i Ewy" po latach

Serial ''Adam i Ewa'' był serialowym hitem Polsatu, emitowanym w latach 2000-2002. Główne role grali w nim Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz, tragicznie zmarły w 2003 roku w wypadku samochodowym. Oboje zyskali sporą popularność, ale w pewnym momencie Chrzanowska postanowiła wycofać się z polskiego show-biznesu.

Katarzyna Chrzanowska urodziła się 11 października 1963 roku w Warszawie. Jako aktorka zadebiutowała na małym ekranie w serialu "Żuraw i czapla" w 1985 roku. Po ukończeniu stołecznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej zagrała Różę w młodości w "Cudzoziemce" na podstawie powieści Marii Kuncewiczowej. Później zabłysnęła jako licealistka Irena w filmie przygodowym "Opowieść Harleya". Po roku pracy w teatrze otrzymała stypendium do Konserwatorium Teatralnego Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique w Paryżu, które ukończyła w 1988 roku.

Ewa Gawryluk mimo wieku zniewala swoją urodą. Kiedyś było tak samo?Zobacz więcej

Po "Adamie i Ewie" pojawiała się w różnych serialach w rolach epizodycznych, m.in. w "Pensjonacie pod Różą", "Kryminalnych", "Plebanii" czy "Pierwszej miłości". W 2002 roku Chrzanowską dotknęła wielka tragedia. Jej mąż, Piotr Niemkiewicz, utonął podczas nurkowania w trakcie rodzinnych wakacji na Krecie.

Aktorka sama musiała wychowywać dwie córki-bliźniaczki: Celinę i Stefanię. Wyprowadziła się do Paryża, gdzie zajęła się prowadzeniem firmy zmarłego męża, zajmującej się konserwacją zabytków. W 2015 roku zamieszkała w Andaluzji i całkiem zniknęła z telewizji.

"Wiedziałam, że nie chcę już żyć we Francji. Za dużo miałam wspomnień. Życie w Paryżu, który będzie mi bliski zawsze, stało się dla mnie za trudne. Kocham to miasto, tam poznałam miłość życia, Piotra, dostałam pierwszą filmową propozycję, urodziły się moje bliźniaczki. Z przyjemnością tam wracam, ale paryski etap mam za sobą. Po mojej pierwszej podróży po Andaluzji w 2007 roku poczułam, że to miejsce jest dla mnie przychylne" - mówiła Katarzyna Chrzanowska w wywiadzie dla film.interia.pl. Obecnie to tam mieszka i poświęciła się pisaniu.

W Hiszpanii rozkręciła biznes, oferowała zakwaterowanie w swoim pięknym domu.

W 2019 roku ruszyłam ostro z moim planem - dosyć banalnym, jak na Hiszpanię - tzw. Bed & Breakfast i miałam ze swoim tutaj partnerem dosyć duże sukcesy pod tym względem. (...) Od maja do listopada mieliśmy ciągle ludzi u siebie - opowiadała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

30 kwietnia, w rocznicę ślubu z Piotrem Niemkiewiczem, aktorka opublikowała wzruszający post na swoim facebookowym profilu. Skomentowali go m.in. Marek Siudym, Dorota Stalińska, Magdalena Łazarkiewicz, Beata Kawka, Joanna Kurowska:

O aktorce przez długi czas media nie wspominały. Do czasu - w pierwszej połowie kwietnia Katarzyna Chrzanowska opublikowała niepokojący wpis, w którym wyznała, z jak poważnymi problemami zdrowotnymi się mierzy. Od tamtego czasu relacjonuje postępy w walce o zdrowie i pozostaje w stałym kontakcie z fanami.