"Adam i Ewa". Katarzyna Chrzanowska ma poważne problemy. "Od stycznia jestem przykuta do łóżka"

Katarzyna Chrzanowska to polska aktorka, której największą rozpoznawalność w Polsce dał serial "Adam i Ewa. Wcielała się w nim w tytułową Ewę, a partnerował jej tragicznie zmarły Waldemar Goszczem. Mimo to, w pewnym momencie aktorka zdecydowała się zniknąć z polskiego show-biznesu i wyprowadziła się z Polski.

Aktorka od wielu lat mieszka w Hiszpanii. Choć klimat tego kraju jest znacznie przyjaźniejszy niż polski, niestety nie oznacza to, że życie aktorki jest usłane różami i "świeci w nim tylko słońce". Katarzyna Chrzanowska doświadczyła ogromnej tragedii - straciła ukochanego męża. Walczyła również z nowotworem, a chemioterapii poddała się podczas pandemii.

Teraz gwiazda opublikowała wpis, który poruszył i zaniepokoił jej fanów (pisownia oryginalna):

Od 17 stycznia jestem przykuta do łóżka .obustronne covidove zapalenie pluc - zaczyna wpis. - Dawali mi strasznie dużo antybiotyków. Powiedziałam stop. Pielęgniarki dostały " rozpiskę" i nie myśląc by mi aplikowały kilogramy antybiotyków i sterydow Na początku to było piekło. Przywolywalam obrazy z życia Marii Antoniny.jrst taki film na podstawie prawdziwej historii: skafander i motyl. Jest to Historia popularnego dziennikarza który miał wypadek samochodowy. Jedynym środkiem komunikacji były powieki. Odkrył to z pielęgniarka i napisali książkę. Ja czasem wariuje że nie mogę znalezc dlugopisu a ten pisze powiekami. Czuję się zawstydzona.