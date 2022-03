Adam Kraśko był największą gwiazdą 1. edycji "Rolnik szuka żony". Jak zmienił się przez lata? Dzisiaj wciąż szuka żony i zdradza kulisy produkcji!

"Rolnik szuka żony" to program, którego dzisiaj nikomu przedstawiać nie trzeba. Za nami emisja aż ośmiu sezonów randkowego show TVP dla rolników i zarówno widzowie, jak i uczestnicy programu, wiedzą z czym będą się mierzyć oraz czego się spodziewać. Niestety, tego przywileju nie mieli uczestnicy 1. edycji "Rolnik szuka żony", którzy nawet nie spodziewali się, jak wielka może być ich popularność po emisji show.

Doskonale przekonał się o tym Adam Kraśko, który perfekcyjnie wykorzystał swoje pięć minut po "Rolniku". Wycisnął z tego programu tyle, że niektórzy widzowie... już mieli przesyt charyzmatycznego rolnika w telewizji!

Pierwsza edycja programu "Rolnik szuka żony" została wyemitowana w 2014 roku. Jednym z jej bohaterów był Adam Kraśko, który w momencie realizacji programu miał 41 lat. Pochodzący z okolic Hajnówki rolnik przedstawiony był jako wykształcony tokarz, który na co dzień uprawia pszenicę, owies i ziemniaki. Hodował także krowy, świnie i drób. Adam Kraśko w programie poznał Annę Sygnowską, ale finalnie nie zaiskrzyło. Związek szybko się zakończył. Widzowie byli zaskoczeni, że rolnik odrzucił Anię, jednak ta znalazła szczęście po programie. Poznała mężczyznę i urodziła dziecko.

W 2015 roku Adam Kraśko wziął udział w kolejnym reality show - "Celebrity Splash!". Wówczas mężczyzna nie ukrywał, że w oko mocno wpadła mu inna uczestniczka show, modelka Ola Ciupa. Mężczyzna dotarł aż do półfinału show!

Kolejnym etapem w medialnej karierze Adama Kraśki było... disco polo. Mężczyzna nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do muzyki, ale program "Rolnik szuka żony" otworzył mu drzwi do profesjonalnych nagrań. Nie wszystkie z piosenek stały się przebojami, ale "Oj, Aniu, Aniu" ma ponad 4 miliony wyświetleń na YouTube!

Później Adam Kraśko w mediach pojawiał się sporadycznie. W 2019 roku został sołtysem wsi Pasieczniki Duże, pojawił się w epizodzie w filmie "Zenek", a ostatnio przypomniał o sobie w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

W styczniu 2022 roku, na kanale Kopalnia sukcesu w serwisie YouTube, opublikowano wywiad z Adamem Kraśką, który przeprowadził Wojciech Goduński, Mężczyzna postanowił opowiedzieć o kulisach realizacji programu "Rolnik szuka żony" i tym, jak producenci poszukiwali uczestników 1. edycji show. Może to być zaskakujące.

Do kandydatów producenci docierali na kilka sposobów. Poprzez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa, poprzez urzędy gmin, poprzez izby rolne, poprzez agendy poza rządowe, które też współpracowały z rolnictwem. I w ten sposób dotarli też do mnie.

Adam Kraśko tak wspomina czas realizacji "Rolnik szuka żony":

Umowa zawierała już określoną ilość dni, którą trzeba będzie spędzić przed kamerą. Trwało to do miesiąca, do 25 dni. (...) Wymogiem było to, że listy czytało się przed kamerą. Te listy, które były bez zdjęć, zostały przede mnie praktycznie odrzucone. Może i źle zrobiłem, ale wolałem tę osobę zobaczyć na zdjęciu. (...) Widzowie programu "Rolnik szuka żony" za bardzo patrzą na tytuł programu. Rolnik nie musi znaleźć żony. W moim przypadku nie było tej chemii.