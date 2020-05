"After Life". Netflix zamówił 3. sezon brytyjskiego serialu. Ricky Gervais powróci jako Tony

Będzie 3. sezon brytyjskiego serialu "After Life". Ponownie stworzy go Ricky Gervais, który jednocześnie wciela się w głównego bohatera, Tony’ego. Kiedy premiera nowych odcinków?

Jak podaje "The Hollywood Reporter", Netflix zamówił 3. sezon brytyjskiego serialu komediowo-dramatycznego "After Life". Ponownie stworzy go brytyjski komik Ricky Gervais, który wcześniej odpowiadał za serial "The Office". Nie podano daty premiery nowych odcinków na Netflix, ale wskazuje się, że będzie to w 2021 roku.

Akcja "After Life" toczy się w fikcyjnym miasteczku Tambury. Głównym bohaterem jest Tony (Ricky Gervais), który wiódł idealne życie, jednak po śmierci żony, Lisy, zmienia się. Rozważa samobójstwo, jednak porzuca ten pomysł i postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat, mówiąc i robiąc, co tylko zechce. Uważa brak troski o siebie czy innych za rodzaj supermocy, jednak okazuje się, że jego plan będzie trudny do zrealizowania, bo wszyscy starają się odzyskać fajnego faceta, którego znali.

W drugim sezonie Tony nadal przeżywa żałobę po śmierci żony, jednak udaje mu się zbliżyć do otaczających go przyjaciół, z których każdy zmaga się z własnymi problemami. Sytuacji nie poprawia fakt, że ich gazeta może zostać zamknięta. Obok Ricky’ego Gervaisa na ekranie pojawiają się m.in. Penelope Wilton ("Downton Abbey", "Doktor Who"), David Bradley (seria filmów o Harrym Potterze, "Gra o tron"), Ashley Jensen ("Statyści") i Tom Basden ("Plebs", "David Brent: Life On The Road").

