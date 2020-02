Agata Młynarska pokazała syna. Tadeusz kończy 31 lat i zaczyna karierę w Los Angeles. "Tadek - jestem z Ciebie niewyobrażalnie dumna"

Młodszy syn Agaty Młynarskie, Tadeusz Kieniewicz kończy 31 lat. Z tej okazji dziennikarka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia syna i złożyła mu wzruszające życzenia urodzinowe. Przy okazji Agata Młynarska zdradziła, że największą pasją Tadeusza od zawsze był film, a teraz mężczyzna rozpoczyna swoją karierę w Los Angeles.

Pasja do filmu zdominowała jego życie od wczesnych lat. Pierwszą kamerę dostał na pierwszą komunię. Realizował własne filmy, potem już duże produkcje.Dostawał nagrody a teraz rozpoczyna nową drogę w świecie filmu w Los Angeles. Ma wspaniałą żonę, która wspiera go w tej bardzo trudnej , odważnej decyzji. Tadek- jestem z Ciebie niewobrażalnie dumna!!!! Z Was razem!!!!