"Agenci T.A.R.C.Z.Y." sezon 7. Jest już oficjalny zwiastun finałowej serii! Czego możemy się spodziewać?

W sieci pojawił się już oficjalny zwiastun finałowego sezonu serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y."! Czego możemy się spodziewać po nowych odcinkach? Sprawdź szczegóły!

Już od pewnego czasu wiemy, że 7. sezon serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y." będzie ostatnim. Finałowe odcinki opowieści rozgrywającej się w uniwersum Marvela dostały już swój zwiastun. Czego możemy z niego dowiedzieć?

W nowych odcinkach bohaterowie serialu przeniosą się do Nowego Jorku z roku 1931. Zostaną wyposażeni w zupełnie nowego Zefira, zdolnego do skoków w czasie. Agenci będą musieli dowiedzieć się, co się wtedy stało, a jeśli ich misja się nie powiedzie, fatalne konsekwencje czekają zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość i przyszłość.

"Agenci T.A.R.C.Z.Y." sezon 7. - oficjalny zwiastun:

Finałowy sezon będzie liczył 13 odcinków. W obsadzie znaleźli się oczywiście Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley oraz Jeff Ward, a także gościnnie Hayley Atwell ("Agentka Carter", "Captain America: Pierwsze starcie"), Patrick Warburton ("Seria niefortunnych zdarzeń"), Enver Gjokaj ("Dollhouse", "Agentka Carter") i Joel Stoffer ("Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki").

Amerykańska premiera 7. sezonu serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y." odbędzie się 27 maja na kanale ABC. Na razie nie wiadomo kiedy nowe odcinki pojawią się w Polsce.

"Agenci T.A.R.C.Z.Y." - o czym jest serial?

S.H.I.E.L.D. to tajna organizacja, której agentom powierza się najbardziej niebezpieczne misje. Gdy do jej struktur przenikają ludzie ze zbrodniczej organizacji HYDRA, Phil Coulson tworzy specjalny zespół, który ma wykryć zagrożenie i wyjaśnić różne dziwne i nadzwyczajne zjawiska, które zaczęły występować w różnych zakątkach globu.