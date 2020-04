Agnieszka Woźniak-Starak o pierwszych świętach bez Piotra Woźniaka-Staraka. Jej słowa poruszają do łez!

Poruszające wideo pojawiło się na profilu Agnieszki Woźniak-Starak w Niedzielę Wielkanocną 2020. Dziennikarka złożyła swoim fanom piękne życzenia wielkanocne. Przy okazji podzieliła się z refleksją dotyczącą Wielkanocy w obliczu pandemii koronawirusa. Agnieszka Woźniak-Starak przyznała szczerze, że kwarantanna jej nie straszna, bo jej osobista trwa już od jakiś ośmiu miesięcy.

Dla mnie te święta będą bardzo trudne. Nie tylko dlatego, że jest kwarantanna, bo akurat do kwarantanny zdążyłam się przyzwyczaić. Ja moją przechodzę od ośmiu miesięcy. Będą trudne nie tylko dlatego, że jak wielu z was nie spotkam się dzisiaj z moimi rodzicami, ani jutro. Ale przede wszystkim dlatego, że nie ma Piotrka i nie mówię tego po to, żebyście mi współczuli, bo ja naprawdę daję radę. Na każdym kroku szukam powodów do uśmiechu i udaje się je znaleźć [...] Wiem, że jest trudno. Wiem, że martwicie się o to, co będzie jutro, ale jeżeli dzisiaj jesteście ze swoimi ukochanymi, mężami, ze swoimi partnerami, partnerkami, żonami, ze swoimi dziećmi, to nawet jeśli nie możecie się spotkać z całą rodziną to pamiętajcie - jesteście szczęściarzami. Nie wszyscy mają takie szczęście. I tych, którzy spędzają samotnie święta, nie tylko święta, ale cały ten czas izolacji, przytulam najmocniej jak potrafię - powiedziała dziennikarka.