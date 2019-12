Agnieszka Woźniak-Starak wyjechała w góry na święta i zdradziła swoje marzenie!

Od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka minęło kilka miesięcy. Żona producenta, Agnieszka Woźniak-Starak próbuje wrócić do normalnego życia. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia, dziennikarka opublikowała swoje zdjęcie i zdradziła, o czym marzy.

Agnieszka Woźniak-Starak w górach na święta

Aktywność Agnieszki Woźniak-Starak w mediach społecznościowych - co zrozumiałe - znacznie zmniejszyła się po śmierci jej męża, znanego producenta Piotra Woźniaka-Staraka. Od czasu do czasu była prowadząca m.in. "Big Brothera" publikuje jednak jakieś zdjęcie, będące pretekstem do przekazania ważnej dla niej informacji.

Tak też się stało przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Woźniak-Starak postanowiła złożyć świąteczne życzenia swoim obserwatorom, zdradziła również gdzie się znajduje oraz, jakie jest jest marzenie.

Spokojnych Świąt kochani ❤️ Powiem Wam, że marzyłam o tym od paru miesięcy, góry, kiedyś tu zamieszkam. Z dziesiątką psów. I koniem 🙌🏼

Pod zdjęciem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Każdy próbuje wesprzeć Agnieszkę Woźniak-Starak dobrym słowem. Swój ślad pozostawiły też osoby znane z show biznesu, m.in. Paulina Krupińska, Maja Sablewska, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Paulina Sykut-Jeżyna.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje - co się wydarzyło?

W nocy z 17 na 18 sierpnia około godziny 2:00 motorówka, którą płyną Piotr Woźniak-Starak i 27-letnia kobieta podczas zakrętu przewróciła się. Oboje znaleźli się w wodzie, jednak kobiecie udało się dopłynąć do brzegu. Około godz. 04 dryfującą łódkę zauważyli rybacy i zgłosili ten fakt policji. - O godz. 4 nad ranem (w niedzielę - red.) otrzymaliśmy zgłoszenie, że motorówka pływa po jeziorze i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Po przybyciu na miejsce policjanci z ratownikami Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdzili, że na pokładzie dryfującej motorówki nie ma nikogo - powiedział mł. asp. Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji, którego cytuje Onet.pl. Na miejsce przebyli policjanci oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Motorówka miała wyłączony silnik. W trakcie poszukiwań, na brzegu znaleziono kobietę. Była w dobrym stanie. Ciało producenta odnaleziono kilka dni później. Pogrzeb Piotra Woźniaka-Starak odbył się 30 sierpnia.

