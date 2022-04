"Akademia pana Kleksa". Zmarł kompozytor Andrzej Korzyński. Skomponował największe polskie hity i muzykę do kultowych filmów

W poniedziałek 18 kwietnia 2022 r. Polskie radio poinformowało o odejściu Andrzeja Korzyńskiego. Kompozytor, pianista, aranżer, autor muzyki filmowej zmarł w wieku 82 lat. Stworzył muzykę do takich kultowych obrazów, jak "Człowiek z marmuru", "Akademia pana Kleksa" czy "Na srebrnym globie".

Nie żyje Andrzej Korzyński. Skomponował muzykę do wielu kultowych dzieł

W poniedziałek 18 kwietnia 2022 r. Polskie Radio za pośrednictwem mediów społecznościowych podało informację o odejściu Andrzeja Korzyńskiego. Zmarły w wieku 82 lat muzyk był twórcą m.in. takich przebojów jak "Do łezki łezka" czy "Żółte kalendarze" oraz kompozytorem muzyki do takich filmów jak m.in. "Akademia pana Kleksa", "Na srebrnym globie" czy "Człowiek z marmuru". Smutne wieści Polska Agencja Prasowa potwierdziła u Michała Wilczyńskiego z GAD Records, która wydawała płyty zmarłego Andrzeja Korzyńskiego.

Kim był Andrzej Korzyński

Andrzej Korzyński urodził się w marcu 1940 r. i był absolwentem Wydziału Kompozycji i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pierwsze kroki w branży stawiał już na etapie studiów, współpracując jako pianista i kompozytor z akademickim kabaretem Manekin. W 1964 r. założył zespół instrumentalny Ricercar ’64, z którym nagrywał własne utwory i akompaniował solistom. Rok później współtworzył Młodzieżowe Studio "Rytm" w Polskim Radiu, prezentując twórczość młodych artystów tworzących w klimacie bigbit. To właśnie tam nagrywano utwory m.in. Czerwonych Gitar, Breakout, Trubadurów, Stana Borysa, Marka Grechuty, Czesława Niemena, Wojciecha Gąssowskiego.

Artysta skomponował wiele przebojów lat 60-tych. Jego rozrywkowe utwory śpiewali wybitni artyści: Grupa ABC, Niebiesko-Czarni, Czesław Niemen, Ada Rusowicz, Katarzyna Sobczyk czy Piotr Szczepanik. JKorzyński komponował piosenki również m.in. dla Zdzisławy Sośnickiej, Ireny Jarockiej, Testu, Andrzeja i Elizy, zespołu Dwa Plus Jeden, Maryli Rodowicz oraz Violetty Villas. To właśnie Korzyński stworzył w 1983 r. kultową postać Franka Kimono, którego odgrywał Piotr Fronczewski. Jak można się domyśleć - on także był twórcą i kompozytorem utworów, które Fronczewski śpiewał jako Kimono.

