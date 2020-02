Aktorzy, którzy nigdy nie dostali Oscara. Kto wciąż czeka na statuetkę?

Do 2016 roku to była tradycja, że przy ogłaszaniu nominacji do Oscarów pojawiało się pytanie - czy tym razem Leonardo DiCaprio zdobędzie statuetkę? W końcu trafiła do jego rąk, ale nie był on jedynym aktorem, który mimo znakomitych ról, przez lata nie mógł postawić Oscara na półce. Zobaczcie, kto wciąż na niego czeka!

Kto nigdy nie dostał Oscara?

Oscary co roku wzbudzają wiele emocji. Przyczyną są zarówno same wybory, jakich dokonują członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, jak i wszystko to, co dzieje się wokół gali oraz nominowanych osób i filmów. Są aktorzy, którzy mimo kilku nominacji na swoim koncie, nie mają na półce jeszcze żadnego Oscara. Trudno bowiem nagrodzić wszystkich, gdy w jednym roku pojawia się więcej niż jedna znakomita kreacja filmowa. Są jednak także tacy, którzy nigdy nie dostali nawet szansy na to, aby powiedzieć słynne "sama nominacja jest wielkim wyróżnieniem". Wśród nich, do końca była m.in. Marilyn Monroe.

Pierwsza ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się w 1929 roku i trwała... 15 minut. Od tego czasu wręczono ponad 3000 nagród, które, na pozór nie różnią się od siebie, ale każda ma swój indywidualny numer. Sama statuetka została zaprojektowana w 1928 r. przez amerykańskiego scenografa Cedrica Gibbonsa. Nagroda, o której marzą filmowcy i aktorzy na całym świecie jest na wagę złota, choć tak naprawdę ze złota nie jest.

W 2020 r. nominowani do Oscara w kategoriach aktorskich są m.in. Brad Pitt ("Pewnego razu... w Hollywood") i Antonio Banderas ("Ból i blask"). Obaj jeszcze nigdy nie zostali wywołani na scenę, aby odebrać statuetkę. Dla Banderasa to jednak pierwsza w życiu nominacja do Oscara. Kto jeszcze mimo swoich znakomitych ról filmowych wciąż czeka na Oscara?

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news