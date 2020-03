Aktorzy, którzy zostali reżyserami. Kto stanął po drugiej stronie kamery?

Coraz więcej aktorów fascynuje się reżyserką i postanawia stanąć po drugiej stronie kamery. Kto został reżyserem? Sprawdź!

Aktorzy, którzy zostali reżyserami

Już od dawna aktorzy próbują swoich sił w reżyserii i mogą wykorzystać przy tym całe swoje doświadczenie, jakie zyskali podczas pracy przed kamerą. Kto zdecydował się zostać aktorem-reżyserem?

Zaczęło się to już na początku XX wieku, kiedy po drugiej stronie kamery stanął Charlie Chaplin. Z biegiem lat liczba aktorów-reżyserów wzrastała, a niektórych, jak Clinta Eastwooda czy Mela Gibsona, trudno już teraz zakwalifikować do jednej z tych kategorii, bo choć są z wykształcenia aktorami, to obecnie bardziej angażują się w reżyserię.

W Polsce również mamy aktorów, którzy postanowili zostać reżyserami - jak na przykład Olaf Lubaszenko czy Jerzy Stuhr.

W naszej galerii możecie znaleźć 10 aktorów, którzy postanowili sprawdzić się jako reżyserowie! Który z nich ma największy talent?