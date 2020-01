Aleksandra Kwaśniewska żartuje z Małgorzaty Rozenek-Majdan. Ta jej odpowiada

Aleksandra Kwaśniewska nie jest specjalnie aktywna w mediach społecznościowych, zwłaszcza w porównaniu do jej koleżanek i kolegów z show biznesu. Tym razem jednak, jedno zdjęcie Kwaśniewskiej wywołało zamieszanie w mediach. Córka byłego prezydenta opublikowała na swoim profilu kolaż, na którym porównuje swój spacer z psem do spaceru Małgorzaty Rozenek-Majdan.

"#tia.. #lifeislife #nanananana" - napisała pod fotografią.

Zabawny post przypadł do gustu nie tylko fanom Kwaśniewskiej, lecz także gwiazdom. Fotografię skomentowały m.in. Paulina Sykut Jeżyna, Kayah i Marta Żmuda Trzebiatowska.

Nie trzeba było też długo czekać na odpowiedź Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Jesteś niesamowita 😂😂😂 #mademyday 😂😂😂 George (to ten pies na zdjęciu) skacze tylko i wyłącznie po jedzenie😂😂😂 a ponieważ go nie miałam to i spodnie zostały białe 😄 to chyba bardziej kwestia lenistwa Georgusia niż mojej „perfekcyjności”😂😂 pozdrawiam 😘