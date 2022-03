"Alice in Borderland". Obsada 2. sezonu serialu jest już znana. Aktorzy w specjalnym materiale opowiedzieli o nowych odcinkach

"Alice in Borderland", czyli produkcja, która zyskała popularność na fali zachwytu "Squid Game". Serial miał być tylko zajęciem w oczekiwaniu na kontynuację historii o bankrutach walczących o nowe życie. Okazał się on jednak większym sukcesem, a użytkownicy Netflixa zobaczą jego 2. sezon. Aktorzy z obsady opowiedzieli o swoich odczuciach po zakończeniu zdjęć do nowych odcinków.

"Alice in Borderland" to historia Arisu, który w życiu zajmuje się tylko grami komputerowymi. Z rzeczywistego świata przenosi się wraz z przyjaciółmi do opuszczonego Tokio, gdzie zaczyna się wymagająca walka o życie. Produkcja Netflixa zyskała sporą popularność dzięki innemu tytułowi platformy – "Squid Game". Kiedy widzowie obejrzeli cały serial, który stworzył Dong-hyuk Hwang, i czuli spory niedosyt, Netflix zaczął proponować swoim użytkownikom właśnie "Alice in Borderland". Tak kolejny koreański tytuł stał się ogromnym sukcesem.

"Alice in Borderland". Obsada opowiada o 2. sezonie

I chociaż "Alice in Borderland" miało być tylko sposobem na przeczekanie do premiery kontynuacji "Squid Game", to jednak serial również bardzo zainteresował widzów. Platforma Netflix zdecydowała się nawet na jego 2. sezon.

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Teraz w mediach pojawił się materiał promocyjny, w którym możemy zobaczyć obsadę kolejnego seoznu "Alice in Borderland". W nowych odcinkach wystąpi m.in. Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Sho Aoyagi, Riisa Naka. Z filmiku widzowie dowiedzieli się, że zdjęcia do kolejnej części już się zakończyły. Aktorzy opowiedzieli, jak czują się po pracy nad kontynuacją tej historii.

