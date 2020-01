Alkoholizm, narkotyki czy hazard, czyli nałogi w polskich serialach. Oto bohaterowie, którzy walczyli z uzależnieniem!

Bohaterowie polskich seriali nie są kryształowo czyści - część z nich wpadło w różne nałogi, z których nie może wyjść! Kto był uzależniony od alkoholu, narkotyków czy hazardu? Sprawdźcie!

Nałogi w polskich serialach

Walka z uzależnieniem pojawia się w prawie każdym serialu. Twórcy tych produkcji chcą jakoś podkręcić akcję, ale także poruszyć ważny temat społeczny, jakim jest uzależnienie. Którzy bohaterowie walczyli z nałogiem?

Większość tych postaci sięgało po alkohol, by utopić w nim swoje smutki. Tak było z Pawłem z "M jak miłość" czy Sabiną z "Barw szczęścia". Niektórzy bohaterowie ciągle nie potrafią poradzić sobie ze swoim nałogiem, który raz na jakiś czas do nich powraca, jak do Romana czy Agnieszki z "Na Wspólnej" albo Sabiny z "Pierwszej miłości".

Nałogi bohaterów polskich seriali to nie tylko alkohol - część z nich uzależniło się od leków albo od hazardu!

W naszej galerii zebraliśmy bohaterów, którzy byli uzależnieni. Którzy z nich wygrali walkę z nałogiem?