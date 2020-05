"American Horror Story" sezon 10. bez szans na premierę w tym roku? Ryan Murphy zdradza!

Premiera 10. sezonu "American Horror Story" będzie znacznie opóźniona przez epidemię koronawirusa. Ryan Murphy zdradził, jakie ma plany wobec tego serialu.

"American Horror Story" - kiedy premiera 10. sezonu?

Epidemia koronawirusa wstrzymała cały rynek filmowy i telewizyjny. Wszystkie plany zdjęciowe zostały wstrzymane do odwołania. Obecnie powoli zdejmowane są obostrzenia związane z COVID-19 i filmowcy mogą powoli planować swoją pracę.

The Hollywood Reporter ma złe wieści dla fanów "American Horror Story". Premierę 10. sezonu oficjalnie już przesunięto na 2021 rok. Co więcej, Ryan Murphy zdradził, że produkcja ta w dużej mierze uzależniona jest od pogody, a to dodatkowo utrudnia zaplanowanie pracy.

Cóż, nie wiem, bo wiele z tego, co zamierzałem nakręcić, było zależne od bardzo specyficznego momentu. To był serial zależny od pogody. Więc teraz nie wiem. Nie wiem, co dalej zrobimy z tym serialem. Nie wiem, czy przyspieszymy kolejny sezon, czy będziemy czekać do następnego roku, żeby nakręcić ten.

