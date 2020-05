"Ameryka da się lubić"". Monika Zamachowska krytykuje nowy program TVP z Idą Nowakowską: "Odgrzewany kotlet"

Monika Zamachowska krytycznie odniosła się na temat programu "Ameryka da się lubić", który już wkrótce zadebiutuje na antenie TVP2. Początkowo zaczęły pojawiać się plotki, że Zamachowska jest zazdrosna iż format poprowadzi Ida Nowakowska-Herndon, a nie ona, co jeszcze bardziej rozzłościło Monikę Zamachowską.

Dawna prowadząca "Europa da się lubić" postanowiła odnieść się do plotek i w ostrych słowach napisała, co myśli o nowym programie TVP:

Moi Drodzy, ponieważ za tydzień rusza produkcja programu „Ameryka da się lubić”, pomyślałam że to dobry moment, żeby odnieść się do kolejnej fali bzdurnych pseudonewsów na mój temat. Wytrzymacie proszę. Po pierwsze, nie jestem zgorzkniała. Kochałam moją pracę przy „Europa da się lubić”. To był wspaniały show, który w znacznej mierze przyczynił się do zmiany postrzegania mieszkańców Europy Zachodniej w moim kraju. Był emitowany przez 6 lat przy widowni dochodzącej do 7 milionów osób. Myślę, że mogę powiedzieć, że wychował całe pokolenie mądrych, odważnych i otwartych Polaków. Jestem całkowicie usatysfakcjonowana moimi „pięcioma minutami sławy”. Po drugie, TVP może sobie robić, co im przyjdzie do głowy, kto bogatemu zabroni? Nie rozumiem tylko, dlaczego reżyser Leszek Kumański, który wpadł na genialny pomysł odgrzania kotleta, osoba znana z kreatywności i chęci zmiany, również w zakresie własnego światopoglądu, nie wpadnie na nowy pomysł misyjnego show, który spełniłby jego ambicje i oczekiwania finansowe? Podobno dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi... Po trzecie w końcu, ja wiem, że TVP się wyżywi, a niektórzy artyści po prostu nie mogą umrzeć z głodu, pandemia czy nie. Ale serio? Teraz? Gdy zakręcono kurek z finansowaniem dla wszystkich instytucji kultury do końca roku, gdy kultura w tym kraju zdycha, wy będziecie pląsać w tv za pieniądze, które powinna dostać polska onkologia? Ostatnio jeden pan na moim IG wypomniał mi, że jestem tylko głupią blondi, która nie powinna wypowiadać się w sprawach innych, niż pieski, kotki, gotowanie i makijaż. No cóż, pewnie ma rację. Dlatego to ostatnie moje słowo w tej sprawie. A dla Was kilka fotek sprzed roku, gdy jeszcze Europa dała się lubić.👩‍💻 Może kogoś zainspirują?