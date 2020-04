"Ameryka Express 2". Daria Ładocha o kulisach show TVN i wielkanocnym czasie w domu. Dlaczego jest dla niej wyjątkowo trudny?

Wciąż możemy oglądać program "Ameryka Express", w którym prowadzącą jest Daria Ładocha. Co robi w czasie kwarantanny? Jak spędza czas w domu i dlaczego święta wielkanocne są dla niej wyjątkowo trudnym okresem?

Daria Ładocha - z "Ameryki Express" na kwarantannę

Wiosną 2020 na antenie TVN zadebiutowała nowa edycja "Ameryki Express". Dzięki temu, że program nagrywany jest z dość sporym wyprzedzeniem, mimo związanego z epidemią koronawirusa wstrzymania emisji wielu seriali i programów rozrywkowych, "Ameryka Express" wciąż gości na naszych ekranach. W roli prowadzącej, tym razem pojawiła się Daria Ładocha.

Dzięki temu, że wszyscy spędzamy więcej czasu w domu, Daria także może zasiadać przed telewizorem w środowe wieczory i oglądać reality show TVN. Okazuje się, że każdy odcinek to dla niej nowe zaskoczenie, bo będąc na planie, nie przeżywała z uczestnikami wszystkich ich przygód. - Największym zaskoczeniem jest dla mnie Różal (...) Braci Collins w ogóle wcześniej nie znałam, a okazało się, że to są ludzie, którzy rozbawiają mnie przy każdej scenie, w której biorą udział - wyjawiła Ładocha.

Oprócz oglądania "Ameryki Express", Daria spędza teraz więcej czasu z córkami, którym nie brakuje pomysłów na wypełnienie wolnego czasu. Chętnie też daje im pole do popisu w kuchni. To Laura i Matylda wymyśliły menu na tegoroczne święta wielkanocne. Dla Darii będzie to bowiem wyjątkowo trudny czas. - Rok temu, w Wielką Niedzielę zmarł mój tato. Teraz będzie rocznica tego wydarzenia, więc nie myślę o Wielkanocy, ale o tym, jak sobie z tym poradzić - przyznaje prowadząca "Ameryki Express". Co jeszcze nam powiedziała? Bez czego nie wyobraża sobie dnia? Zobacz wideo!

