"Ameryka Express 2". Iwona Burnat i Reggie Benjamin z "Żon Hollywood" nie są zadowoleni z programu? "To była tragedia!"

Iwona Burnat i Reggie Benjamin, których widzowie TVN poznali dzięki reality show "Żony Hollywood", postanowili wziąć udział w kolejnym programie. Okazuje się jednak, że "Ameryka Express" to nie do końca ich bajka. Dlaczego?

Iwona i Reggie z "Żon Hollywood" w "Ameryka Express"

Iwona Burnat i Reggie Benjamin byli bohaterami reality show "Żony Hollywood" w TVN. Iwona jest Polką, która wyszła za znanego hinduskiego wokalistę Reggie'go Benjamina, z którym od lat mieszka w Kalifornii. Teraz postanowili przeżyć przygodę w programie "Ameryka Express". Czy to był dobry pomysł?

Zanim Iwona i Reggie zdecydowali się wyruszyć w podróż do Ameryki Środkowej i Południowej, obejrzeli kilka odcinków poprzednich edycji programu. Początkowo stwierdzili, że to nie jest show dla nich, później jednak to Reggie stwierdził, że powinno spróbować i skorzystać z okazji. Na miejscu okazało się, że nie są przystosowani do podróżowania w TEN sposób.

- Mamy 9 łóżek, kilka samochodów, kierowców... a tu musieliśmy wszystko robić sami, w tym szukać noclegu - wskazuje Reggie. - Żadne z nas nie lubi się pocić - dodaje. Iwona przyznaje też, że będąc w programie niewiele jedli, bo nie umieli zdobyć dla siebie pożywienia. - To była tragedia - zgodnie stwierdzają. Co jeszcze powiedziało nam to barwne małżeństwo? Zobacz wideo!

