"Ameryka Express 2". Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska przełamują stereotypy o modelkach! Wygrają program?

Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska imponują od samego początku 2. edycji "Ameryki Express". Zgodnie twierdzą, że swoim udziałem w reality show TVN przełamują stereotypy o modelkach Czy to one wygrają program?

Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska o "Ameryce Express"

Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska od pierwszego odcinka "Ameryka Express 2" pokazują, że nie łatwo będzie je pokonać, a one same będą robić wszystko, aby dotrwać do ostatniego dnia przygody w Gwatemali i Kolumbii.

- Od początku tak naprawdę mojej kariery, mogę to powiedzieć, mówili, że "ooo taka miła, nic nie zrobi", ale to, że jestem miła, zgrabna, drobna nie znaczy, że nie mam charakteru i że nie potrafię iść po swoje, dlatego myślę, że warto przełamywać stereotypy - wskazuje Karolina Pisarek. - Myślę, że możemy to powiedzieć - obaliłyśmy ten mit - dodaje Marta Gajewska-Komorowska.

Obie panie są na co dzień modelkami, ale będąc w "Ameryka Express" nie zważały na to, jak są postrzegane. - Do wszystkich podchodziłyśmy z uśmiechem - tak, jak w życiu - zaznacza Marta. Wygląda na to, że opłaciło się, bo pierwszą konkurencję w programie wygrały właśnie one! Czy tak będzie już do końca? Karolina i Marta wygrają "Ameryka Express"?

