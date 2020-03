"Ameryka Express 2". Marcin "Różal" Różalski nie weźmie już udziału w telewizyjnym reality show?

Marcin "Różal" Różalski nie jednokrotnie wskazywał, że "Ameryka Express" nie jest spełnieniem jego marzeń. Mistrz KSW bez ogródek mówi, że nigdy nie wróci do Gwatemali. Co z udziałem w innych programach typu reality show?

Różal nie powtórzyłby "Ameryki Express"!

Marcin "Różal" Różalski nie ukrywa, że "Ameryka Express 2" nie była dla niego. Najpierw okazało się, że Gwatemalczycy biorą go za członka miejscowego gangu, później czuł się upokorzony prosząc się o nocleg, a na koniec zobaczył, jak w Ameryce Środkowej traktowane są zwierzęta. Czy wyniósł z programu jakąś korzyść dla siebie?

Różal nie ma wątpliwości, że już nigdy nie wróci do Gwatemali. Zaznacza też, że nieprędko zobaczymy go w kolejnym programie typu reality show. - To nauczka, żeby nie brać udziału w programach, w których narzucane jest jakieś zachowanie - podkreśla.

Jednocześnie okazuje się, że otoczenie Marcina bardzo pozytywnie przyjęło wiadomość o tym, że bierze udział w "Ameryka Express". - Wiedzieli, że jestem jaki jestem i zastanawiają się, co zrobiłem w danej sytuacji, jak się zachowałem i jak to zostało posklejane. Bo to jest ważne - stwierdza mistrz KSW. Co jeszcze nam powiedział? Zobacz wideo!

